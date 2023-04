Sabrina Salerno in body trasparente a 55 anni: “Stufa dei finti perbenisti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sabrina Salerno, 55 anni compiuti da poco e un fisico strepitoso. Sono tanti i follower che la seguono con affetto su Instagram dove, ancora una volta, ha condiviso uno scatto mozzafiato in body trasparente. Ma si sa che ci vuole ben poco ad attirare l’invidia della gente, di quei “finti perbenisti” come lei stessa li definisce pronti a criticarla come se alle over 50 fosse concesso indossare solo tute e maglioni larghi. La sensualità non ha età e Sabrina lo dimostra appieno, conscia dei sacrifici che ha dovuto compiere per ottenere questi (splendidi) risultati. Sabrina Salerno, fisico perfetto a 55 anni Bella da fare invidia, dato che per lei sembra che il tempo abbia deciso di fermarsi. Ma non è solo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023), 55compiuti da poco e un fisico strepitoso. Sono tanti i follower che la seguono con affetto su Instagram dove, ancora una volta, ha condiviso uno scatto mozzafiato in. Ma si sa che ci vuole ben poco ad attirare l’invidia della gente, di quei “” come lei stessa li definisce pronti a criticarla come se alle over 50 fosse concesso indossare solo tute e maglioni larghi. La sensualità non ha età elo dimostra appieno, conscia dei sacrifici che ha dovuto compiere per ottenere questi (splendidi) risultati., fisico perfetto a 55Bella da fare invidia, dato che per lei sembra che il tempo abbia deciso di fermarsi. Ma non è solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Severusp2 : Stamattina mi sono svegliato e il mio cervello ha avviato quel grande pezzo che è 'Boys, Boys, Boys' di Sabrina Sal… - popstar_polls : RT @popstar_polls: Sabrina Salerno vs Anitta ???? vote below - popstar_polls : RT @popstar_polls: Sabrina Salerno vs Anitta ???? vote below - Datafriedkin : RT @Doriana38380207: @Datafriedkin @marcussreading Sei una sorca e ha dei degli occhi bellissimi. Tira fuori i capezzoli (sono in modalità… - Doriana38380207 : @Datafriedkin @marcussreading Sei una sorca e ha dei degli occhi bellissimi. Tira fuori i capezzoli (sono in modali… -