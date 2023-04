Sabatini: «Tra Spalletti e Totti non c’è stato un litigio, ma una lenta e silenziosa diatriba» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio2, ospite della trasmissione “Non è un paese di giovani”, in cui ha presentato il suo libro, “Il mio calcio furioso e solitario”. Sabatini ha parlato di Francesco Totti e dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. «Io a Francesco ho voluto veramente bene e lui mi ha regalato il sublime del calcio, perché il calcio ha un suo aspetto sublime che va apprezzato, cioè quello che va oltre il tuo pensiero. E lui lo superava sempre. Con Spalletti non è stato un litigio, ma una lenta e silenziosa diatriba. Spalletti non lo faceva giocare, ma non far giocare Totti a Roma è un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana, Walter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio2, ospite della trasmissione “Non è un paese di giovani”, in cui ha presentato il suo libro, “Il mio calcio furioso e solitario”.ha parlato di Francescoe dell’allenatore del Napoli, Luciano. «Io a Francesco ho voluto veramente bene e lui mi ha regalato il sublime del calcio, perché il calcio ha un suo aspetto sublime che va apprezzato, cioè quello che va oltre il tuo pensiero. E lui lo superava sempre. Connon èun, ma unanon lo faceva giocare, ma non far giocarea Roma è un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Sabatini: «Tra #Spalletti e #Totti non c’è stato un litigio, ma una lenta e silenziosa diatriba» A Rai Radio2: «S… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sabatini: “Inter, troppi summit tra dirigenza e squadra. Così non servono a niente” - fcin1908it : Sabatini: “Inter, troppi summit tra dirigenza e squadra. Così non servono a niente” - massimozampini : RT @PIERPARDO: Stasera post partita di #FiorentinaAtalanta con tutte le interviste sul match e poi @javierzanetti #Galliani #Pessina @pupog… - MarcoSimoni4 : @Ric_BamBam @FootballAndDre1 @Paolo78475202 Tra l’altro Sabatini ha più volte dichiarato di aver sbagliato ad andare via in quel momento -