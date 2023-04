"Sa solo urlare e...": Ilary Blasi fatta a pezzi, un grosso caso a Mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'esordio di Ilary Blasi nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi fa storcere il naso ad Aldo Grasso. Il giornalista sulla trasmissione di Canale 5 da lei condotta ci va tutt'altro che per il sottile. Premettendo che "non ho mai usato le trasmissioni come grimaldelli sociologici, perché non lo sono", la firma del Corriere della Sera si lascia andare a una lunga critica. Un appunto destinato non solo a Mediaset, ma a tutte le reti ammiraglie che "hanno terminato la loro carica propulsiva" come "se fossero esauste, procedessero per forza d'inerzia". Ecco allora che nel mirino ci finisce anche l'Isola, "con i concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po' di visibilità, con una conduttrice, Ilary Blasi, che sa solo urlare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'esordio dinella nuova edizione dell'Isola dei Famosi fa storcere il naso ad Aldo Grasso. Il giornalista sulla trasmissione di Canale 5 da lei condotta ci va tutt'altro che per il sottile. Premettendo che "non ho mai usato le trasmissioni come grimaldelli sociologici, perché non lo sono", la firma del Corriere della Sera si lascia andare a una lunga critica. Un appunto destinato non, ma a tutte le reti ammiraglie che "hanno terminato la loro carica propulsiva" come "se fossero esauste, procedessero per forza d'inerzia". Ecco allora che nel mirino ci finisce anche l'Isola, "con i concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po' di visibilità, con una conduttrice,, che sae ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteograndi : Finito di vedere la docuserie “Il Caso Alex Schwazer” su @NetflixIT. Non solo è fatta benissimo. Non solo ti fa url… - sudovestprod : RT @gioverdelli: aldo grasso, con la scusa di svelenare sulle reti ammiraglie, disintegra ilary blasi e 'l’isola...' - Dagospia #19aprile… - caloriferoo : RT @miriana4ever: Quindi é un anno dal disco d'oro di Sogni al cielo ???? Il tempo passa ma noi continuiamo e continueremo ad urlare sogni… - Mobbasta3 : RT @matteograndi: Finito di vedere la docuserie “Il Caso Alex Schwazer” su @NetflixIT. Non solo è fatta benissimo. Non solo ti fa urlare di… - FanBoyLikeYou : A non avere i canvas su #Spotify sono rimasto solo io MI METTO A URLARE -