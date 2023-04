Ryan Reynolds, Jason Momoa, Vince Vaughn e Aubrey Plaza nel film Animal Friends (Di mercoledì 19 aprile 2023) Animal Friends sarà un film che unisce riprese live-action e animazione e nel cast ci saranno Ryan Reynolds, Jason Momoa, Vince Vaughn e Aubrey Plaza. Ryan Reynolds e Jason Momoa saranno due delle star del film Animal Friends, un progetto prodotto da Legendary che unirà riprese live-action e animazione. Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del lungometraggio che viene semplicemente descritto come un road movie ricco di avventura vietato ai minori. Animal Friends è stato scritto da Kevin Burrows e Matt Mider e i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023)sarà unche unisce riprese live-action e animazione e nel cast ci sarannosaranno due delle star del, un progetto prodotto da Legendary che unirà riprese live-action e animazione. Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del lungometraggio che viene semplicemente descritto come un road movie ricco di avventura vietato ai minori.è stato scritto da Kevin Burrows e Matt Mider e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theronsswift : RT @moonflovers: AUBREY PLAZA E RYAN REYNOLDS IL POTENZIALE - LaRonnie_ : Metterò da parte il mio astio per Momoa, assolutamente non personale ma perché piace a chi non piace a me e guarder… - jmikrokosmosk : ho la certezza che il mio ragazzo non mi tradirebbe mai con un'altra...però dategli ryan reynolds, henry cavill o k… - Il_Nerdastro : 'An R-rated Road Trip Adventure'. Così viene descritto #AnimalFriends, film che combinerà live-action e personaggi… - moonflovers : AUBREY PLAZA E RYAN REYNOLDS IL POTENZIALE -