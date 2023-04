“Russia spia infrastrutture critiche in acque Nord Europa”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La denuncia di mediaici in un documentario congiunto Laineuropee con navi da ricerca. Lo denunciano i mediaici Svt, Nrk, Dr e Yle in un documentario congiunto. Un programma militare russo registra le posizioni di pale eoliche, gasdotti e cavi elettrici e per Internet intorno a Danimarca, Norvegia e Finlandia. Sono state identificate 50 navi coinvolte nel programma negli ultimi dieci anni, incluse navi da ricerca, pescherecci e yacht, tutte comunque in navigazione con i transponder spenti. Quattro giorni prima dell’esplosione dei gasdottiStream, una nave da pattuglia danese ha scattato 112 foto di navi russe vicine ai gasdotti, ha reso noto di recente un quotidiano ...

Lainfrastrutture critiche in acque nord europee con navi da ricerca. A denunciarlo sono i media nordici Svt, Nrk, Dr e Yle in un documentario congiunto. Un programma militare russo registra ...... l'esercito cinese potrebbe schierare a breve un dronesupersonico in grado di viaggiare a una ... Il documento non indica però se i test dellaabbiano avuto successo o meno. Il tentativo ...... ufficialmente una nave oceanografica o da ricerca subacquea e che invece sarebbe una nave...norvegese ha detto alle emittenti che il programma è considerato molto importante per laed è ...

Il punto militare 428 | Cavi sottomarini tagliati alle Shetland, altri danneggiati alle isole Svalbard, le esplosioni del Nord Stream. Gli episodi, diluiti nel tempo, hanno dimostrato la fragilità del ...