**Russia: giudici Milano hanno ricevuto atto Nordio su caso Uss** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - I giudici della quinta sezione penale della corte d'Appello di Milano, i quali hanno firmato l'ordinanza con cui il 25 novembre scorso sono stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico all'imprenditore russo Artem Uss, scappato il 22 marzo dalla sua abitazione di Basiglio, hanno ricevuto ieri - da quanto si apprende da fonti giudiziarie - l'atto di avvio dell'azione disciplinare a loro carico del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il documento con cui il Ministero ha avviato il procedimento disciplinare, che deve passare anche attraverso la presidenza della corte d'Appello, oltre che per la procura generale della Cassazione, è stato dunque notificato.

