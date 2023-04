Russia | Anm Milano | ' governo non usi grimaldello disciplinare per orientare scelte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. (Adnkronos) - "In ossequio al basilare principio di separazione dei poteri, la legge prevede in generale che 'l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità' (articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 109/2006). Ciò proprio per evitare che il potere esecutivo utilizzi ildel procedimentoperl'attività giudiziaria". Lo ricorda al ministro della Giustizia, la Giunta sezionale didell'Associazione nazionale magistrati. La note segue la decisione del ministro Carlo Nordio di avviare un'azionecontro i giudici della corte d'Appello di, ritenendo una "grave ed inescusabile ...