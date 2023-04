Rugby, Italia: Ange Capuozzo, corsa contro il tempo per i Mondiali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un fantasma si agita sull’avventura mondiale dell’ItalRugby a pochi mesi dall’esordio nella Rugby World Cup 2023 in Francia. È il fantasma di Ange Capuozzo, il forte estremo azzurro che ha dovuto rinunciare a quasi tutto il Sei Nazioni per un infortunio alla spalla. Tornato in campo lo scorso weekend, il giocatore ha avuto una ricaduta. Tornato per la sfida tra il suo Tolosa e il Lione, infatti, il talento azzurro ha dovuto dare forfait dopo poco tempo per un problema alla stessa scapola infortunatasi con la maglia dell’Italia. E gli esami hanno evidenziato un problema che dovrebbe tenerlo fuori dal campo tra le 10 e le 12 settimane. Insomma, stagione finita per Ange che dovrebbe tornare ad allenarsi da metà luglio. Tempi stretti, con l’Italia che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un fantasma si agita sull’avventura mondiale dell’Itala pochi mesi dall’esordio nellaWorld Cup 2023 in Francia. È il fantasma di, il forte estremo azzurro che ha dovuto rinunciare a quasi tutto il Sei Nazioni per un infortunio alla spalla. Tornato in campo lo scorso weekend, il giocatore ha avuto una ricaduta. Tornato per la sfida tra il suo Tolosa e il Lione, infatti, il talento azzurro ha dovuto dare forfait dopo pocoper un problema alla stessa scapola infortunatasi con la maglia dell’. E gli esami hanno evidenziato un problema che dovrebbe tenerlo fuori dal campo tra le 10 e le 12 settimane. Insomma, stagione finita perche dovrebbe tornare ad allenarsi da metà luglio. Tempi stretti, con l’che ...

