Rosario Valastro nuovo presidente della Croce Rossa

(Di mercoledì 19 aprile 2023)è ilItaliana. Giàfacente funzioneCri a seguito delle dimissioni di Francesco Rocca, per due mandati vicedell’Associazione,è eletto con oltre 370 preferenze (oltre il 62 per cento dei votanti). Nel consiglio direttivo nazionale sono eletti: Adriano De Nardis, giàdel comitato regionale LazioCRI; Debora Diodati, giàdel Comitato CRI di Roma Area Metropolitana; Antonino Calvano, già consigliere nazionaleItaliana. Eletto come Rappresentante dei Giovani ...

'Abbiamo condiviso numerose sfide complesse come la modernizzazione della CRI, l'emergenza pandemica o il sisma del Centro Italia e la guerra in Ucraina. Conoscocome un uomo onesto, preparato, competente e appassionato. Continuerà a traghettare la Croce Rossa verso il futuro e da parte mia, in veste di Presidente della Regione Lazio, ci sarà ..."Congratulazioni a, eletto presidente della Croce rossa italiana. Sono certo che con la sua lunga esperienza e la sua competenza saprà proseguire nell'opera di valorizzazione della Croce rossa italiana ...Il presidente Rocca: 'Uomo preparato, competente e appassionato' ROMA - 'Congratulazioni vivissime al neo - eletto presidente della Croce Rossa Italiana ,. Non nascondo l'emozione per questo esito.è stato al mio fianco in veste di vicepresidente negli ultimi due mandati in cui sono stato alla guida dell'Associazione. Abbiamo ...

Già presidente facente funzione della Cri a seguito delle dimissioni di Francesco Rocca, per due mandati vicepresidente dell'Associazione.Il presidente della Croce Rossa, fresco di nomina, inizierà il suo mandato visitando i comitati territoriali: “Qui ci si stupisce di quanto la nazione sia viva” ...