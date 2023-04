Rosa Perrotta, niente Coachella: 'Ecco perché non ci sono andata. Fare figli comporta sacrifici...' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rosa Perrotta , ex tronista di Uomini e Donne , nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato di come il malessere dei propri figli è una delle sensazioni peggiori che una mamma possa provare. Negli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023), ex tronista di Uomini e Donne , nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato di come il malessere dei propriè una delle sensazioni peggiori che una mamma possa provare. Negli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pppervinca : io ogni volta che apro per caso una storia di ludovica valli e rosa perrotta che parlano di salute dei bambini, di… - DonnaGlamour : Rosa Perrotta in ansia per il figlio: “Se non si riprende…” - itsupendi : È tornata Rosa Perrotta #isola - martina20047130 : Trono di nicole=trono di rosa Perrotta. A parte che è in un momento di fragilità e che le minacce di querela lascia… - cmqGiusi : un po' di tempo fa si parlava di litigio tra rosa Perrotta e la famiglia di Pietro, lei nell'ultimo post pubblicato… -