Romagna, precipita un deltaplano a motore: due morti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un testimone avrebbe riferito che improvvisamente il deltaplano ha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. TI POTREBBE INTERESSARE Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un testimone avrebbe riferito che improvvisamente ilha fatto due avvitamenti ed èto in un campo coltivato. TI POTREBBE INTERESSARE

Romagna, precipita un deltaplano a motore: due morti Un testimone avrebbe riferito che improvvisamente il deltaplano ha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. Un deltaplano biposto a motore è precipitato in un campo, tra Villafranca e Filetto, al confine tra le province di Forlì e Ravenna e le due persone a bordo sono morte sul colpo. E' successo dopo le 19. Tragedia intorno alle 19 tra Filetto e Villafranca. Un deltaplano a motore è precipitato. Sono morti l'istruttore sessantenne e un allievo 32enne. Sul posto sono arrivati 118, carabinieri e Vigili del fuoco.