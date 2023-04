Roma | Strootman | «Con l’Olimpico pieno può rimontare il Feyenoord»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Kevin, ex centrocampista della, avverte i giallorossi in vista del match di domani contro ilKevin, intervistato da Il Messaggero, ha così parlato alla vigilia del match tra. LE PAROLE – «Conosco bene il suo allenatore Slot, con cui ho giocato un paio d’anni allo Sparta Rotterdam. All’andata hanno dimostrato gran carattere ed energia, ma anche laha giocato un’ottima partita ed è stata sfortunata. Con, se non sottovaluta l’avversario, può farcela a passare il turno. Ilnon sta vincendo per caso il campionato in Olanda. Fondamentale il rientro di Dybala, un fuoriclasse vero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista del Genoa in prestito dal Marsiglia Kevin, in un'intervista a Il Messaggero, ha parlato del Feyenoord ovvero dell'avversario dellain Europa League: "Conosco bene il suo allenatore Slot, con cui ho giocato un paio d'anni allo ...

