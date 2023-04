Roma, stretta dei carabinieri contro lo spaccio: sequestrati oltre 50 chili di droga (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma – Negli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito mirati blitz antidroga presso le note “piazze” di spaccio nei quartieri della periferia est della Capitale di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette sono finite 5 persone e nel corso di una attività sono stati sequestrati 56 chili di droga tra hashish e marijuana. La scorsa sera, durante un controllo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno trovato, in via Bitritto, all’interno dell’abitazione di una coppia di Romani, rispettivamente di 70 e 59 anni, un ingente quantitativo di stupefacente, ben 50 chili di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)– Negli ultimi giorni idella Compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno eseguito mirati blitz antipresso le note “piazze” dinei quartieri della periferia est della Capitale di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette sono finite 5 persone e nel corso di una attività sono stati56ditra hashish e marijuana. La scorsa sera, durante unllo, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno trovato, in via Bitritto, all’interno dell’abitazione di una coppia dini, rispettivamente di 70 e 59 anni, un ingente quantitativo di stupefacente, ben 50di ...

