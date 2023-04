Roma | ragazzo di 21 anni trovato morto in casa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È statosenza vita, in quella stanza di quell’appartamento che aveva deciso di affittare, undi 21. La tragica scoperta nella notte tra il 18 e il 19 aprile, poco dopo la mezzanotte, a, in via di Conca D’Oro, nel III Municipio. A dare l’allarme i proprietari della: non riuscivano a mettersi in contatto con lui, ma non potevano certo immaginare che lo avrebbero risì. Ma senza vita, nel letto.a Conca D’Oro Sul posto nella notte sono immediatamente accorsi gli operatori del 118, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. Ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti insieme al medico legale, capire cosa sia successo. Da una ...

È stato trovato morto stanotte, poco dopo mezzanotte, dalla padrona di casa che ha subito dato l'allarme, ma per Michele Bogdoll non c'era più nulla da fare. Intorno ...Indagano i carabinieri Un ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita nel letto della stanza di un appartamento. L’episodio è accaduto nella notte, in via di Conca d’Oro, a Roma. Sul posto il 118, c ...