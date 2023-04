Roma: Polizia Locale, in via Palmiro Togliatti violazione norme ambientali sequestrato terreno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Agenti del VI Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro un terreno di proprietà di un autodemolitore in via Palmiro Togliatti. Le pattuglie, nel corso di controlli sulle bonifiche delle aree incendiate lo scorso 9 luglio, hanno accertato lo stato di totale inadempienza dei lavori di rimozione delle carcasse e dei detriti, in violazione di quanto stabilito dall'ordinanza di sgombero dei materiali e di bonifica degli impianti coinvolti nell'incendio. A causa delle irregolarità riscontrate, il sito è stato posto sotto sequestro e il proprietario diffidato a svolgere i lavori previsti nel più breve tempo possibile. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. - (Adnkronos) - Agenti del VI Gruppo Torri delladiCapitale hanno posto sotto sequestro undi proprietà di un autodemolitore in via. Le pattuglie, nel corso di controlli sulle bonifiche delle aree incendiate lo scorso 9 luglio, hanno accertato lo stato di totale inadempienza dei lavori di rimozione delle carcasse e dei detriti, indi quanto stabilito dall'ordinanza di sgombero dei materiali e di bonifica degli impianti coinvolti nell'incendio. A causa delle irregolarità riscontrate, il sito è stato posto sotto sequestro e il proprietario diffidato a svolgere i lavori previsti nel più breve tempo possibile.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Roma: Polizia Locale, in via Palmiro Togliatti violazione norme ambientali sequestrato terreno #Polizia #Roma:… - mrk4m1 : Oggi su @prv_chronicles: ??Ok del Garante Privacy per invio massivo di dati su abbonamenti trasporto pubblico al F… - MarioPonzo4 : @SalamidaFabio Con quartieri interi dove non entra nemmeno la polizia, uno stato nello stato. È li la polizia non s… - ScipioniE : CONCORSO ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE ?? Rimani informato ?? Corso di preparazione gratuito della CG… - Dome689 : Roma, attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico: “Basta investire nel fossile”. La rabbia degli automobi… -