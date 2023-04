Roma, perché Lina Souloukou è un magistrale colpo Friedkin (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non ha perso tempo. As usual, come direbbe lei nel suo perfetto inglese, una delle quattro lingue che Lina Souloukou parla fluentemente . Ieri sera, assieme al vicepresidente Ryan Friedkin, il primo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non ha perso tempo. As usual, come direbbe lei nel suo perfetto inglese, una delle quattro lingue cheparla fluentemente . Ieri sera, assieme al vicepresidente Ryan, il primo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #DecretoCutro: mentre il testo è in discussione al Senato, noi siamo in conferenza stampa a Roma insieme al Tavolo… - lucianonobili : Avevo capito che la realizzazione del #termovalorizzatore a Roma fosse decisa e che il sindaco Gualtieri fosse stat… - repubblica : Licia Colò: 'Ha fatto l'orsa, perché ucciderla? Siamo noi che l'abbiamo messa lì e poi abbiamo cambiato idea' [a cu… - dilee_horan : RT @uweremybecausee: concerto milano m&g milano firmacopie milano listening party milano PORCO DIO MI AVETE CAGATO IL CAZZO MILANO DI MERDA… - zoeval : RT @lisameyerildra1: Il prezzo del grano scende del 30% ma quello della pasta sale del 18%, le sue quotazioni sono uniformi in tutta Italia… -