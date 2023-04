Roma, Mourinho: «Solo domattina capiremo se Dybala potrà giocare o meno» (Di mercoledì 19 aprile 2023) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Europa League di domani contro il Feyenoord José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Sono a Trigoria da due giorni, sono uscito lunedì per andare a trovare un amico, poi sono tornato e non sono mai uscito. Tutto ciò che c’è fuori da Trigoria non lo sento: sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è vera a 24 ore da una gara così. E’ una partita bella da giocare, c’è un risultato negativo ma la qualificazione è aperta. E lo stadio è dalla nostra partita: sicuramente domani vorranno giocare la partita con noi. Se ci sarà Dybala? Non lo so. L’allenamento di oggi è stato a bassa intensità, Solo domattina ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) José, allenatore della, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Europa League di domani contro il Feyenoord José, allenatore della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Sono a Trigoria da due giorni, sono uscito lunedì per andare a trovare un amico, poi sono tornato e non sono mai uscito. Tutto ciò che c’è fuori da Trigoria non lo sento: sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è vera a 24 ore da una gara così. E’ una partita bella da, c’è un risultato negativo ma la qualificazione è aperta. E lo stadio è dalla nostra partita: sicuramente domani vorrannola partita con noi. Se ci sarà? Non lo so. L’allenamento di oggi è stato a bassa intensità,...

