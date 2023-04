Roma | Mourinho | rivivi la diretta della conferenza stampa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - OfficialASRoma : Mourinho: “Roma-Feyenoord è una partita da dentro o fuori. Vogliamo giocarla e penso che lo stadio vorrà giocarla c… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - WiAnselmo : RT @Mediagol: Roma-Feyenoord, Mourinho: “Noi tranquilli, risultato aperto. Dybala ancora in dubbio” - Antoniomag_ : ??????José #Mourinho prepara la sfida di domani contro il #Feyenoord con un #Dybala in più. La #Roma potrà infatti con… -

"Non so se può giocare dal primo minuto, decido domani". Così l'allenatore dellaJoséin merito alla presenza di Paulo Dybala dal 1' contro il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League. "Voi avete visto quindici minuti di torello - aggiunge il tecnico ...José): 7 milioni. Simone Inzaghi (Inter): 5,5 milioni. Stefano Pioli (Milan): 4 milioni. Luciano Spalletti (Napoli): 3,2 milioni. Maurizio Sarri (Lazio): 3 milioni. Gian Piero ...Il tecnico della, José, in conferenza alla vigilia della sfida col ...

"Dybala non so se può giocare dal primo minuto, oggi avete visto quindici minuti di torello. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore p ...AS ROMA NEWS – Roma in campo in questi minuti a Trigoria per svolgere la rifinitura in vista di Roma-Feyenoord di domani sera. Da segnalare la presenza in gruppo di Pulo Dybala, che conferma le buone ...