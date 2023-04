(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel corso di controlli in un’abitazione i Carabinieri hanno trovato custoditi in un borsone un ingente quantitativo di: cocaina e hashish. Scoperta, in conseguenza della quale sono scattate le manette ai polsi di un 70enne e di una 59enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ilantinelle principali piazze di spaccio Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno eseguito miratiantipresso le note “piazze” di spaccio nei quartieri della periferia est della Capitale di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Nell’ambito delle operazioni di controllo i militari hanno svolto accertamenti in casa della coppia, unnel corso del quale hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Lasciamo unito. Roma, maxi blitz alle ‘torri’: 56kg di droga sequestrati, 5 arresti - CorriereCitta : Paura a Roma, maxi incidente in Via del Trullo, coinvolte tre auto: una finisce ribaltata (FOTO) - Laura71995141 : RT @saf_yaman: La serata si è conclusa al Koala Maxi, con un calore e una partecipazione unici. Grazie Sicilia! Ancora una volta capiamo qu… - CasilinaNews : Roma, maxi concorso Polizia Locale: il corso online del SULPL - Igorismo98 : @Agilb_Cbolatti @DanielePrade @MatteoDovellini Assolutamente si, Milan nella settimana di Pasqua con rigore inventa… -

, 19 apr. Siamo lieti di aver raggiunto una soluzione della nostra disputa con Dominion Voting ...Fox News ha annunciato laccordo per evitare una causa per diffamazione con il pagamento di un...Prima della chiusura delle indagini e dellaretata con oltre 160 arresti , del 28 aprile del 2015, Pennisi aveva però fatto ritorno a, senza essere confermato nell'incarico. "Dopo sei mesi..... che servirà a chiudere il piano di assunzioni per l'anno 2022, prima di affrontare la... leggi anche Concorsi, via libera a 2.300 assunzioni: i profili ricercati Concorso Agenzia delle ...

Paura a Roma, maxi incidente in Via del Trullo, coinvolte tre auto: una finisce ribaltata (FOTO) Il Corriere della Città

Nel corso di controlli in un’abitazione i Carabinieri hanno trovato custoditi in un borsone un ingente quantitativo di droga: cocaina e hashish. Scoperta, in conseguenza della quale sono scattate le m ...Nuovo Ceo subito protagonista Lina Souloukou, è il nuovo CEO della Roma al posto di Berardi. Ed è già a lavoro per il nuovo stadio. Nella giornata di ieri, infatti, era già presente, accompagnata da R ...