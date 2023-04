Roma | la CEO Souloukou già al lavoro sul fronte stadio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella serata di ieri, laha annunciato Linacome nuovo CEO e general manager del club. L’ex Olympiakos, che prende il posto così di Pietro Berardi, è stata nella società greca fino alla scorsa estate, ma mantiene il suo posto nel board dell’ECA presieduto dal numero uno del PSG Nasser Al-Khelaifi. Come riporta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? L’#ASRoma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manag… - AliprandiJacopo : Lina #Souloukou è un grande acquisto per la Roma. Grande esperienza nel mondo del calcio, il nuovo Ceo si occuperà… - CalcioFinanza : #Roma, la CEO #Souloukou già al lavoro sul fronte nuovo stadio - PolicyMaker_mag : Nominata ieri dalla proprietà giallorossa, prende il posto di Pietro Berardi, ecco chi è la nuova Ceo scelta dal pa… - Yle_Formichetti : RT @OfficialASRoma: ?? L’#ASRoma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager d… -

Friedkin nomina Lina Souloukou nuovo. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato. La famiglia Friedkin ha scelto una ... Ha fiducia da alcuni anni che ha portato il presidente della...... ancora come prototipo, all'e - prix didello scorso anno . A conferma dell'importanza del ... Davide Grasso ,di Maserati ha commentato: Presentando il SUV al Salone di Shanghai, Maserati ha ...Lina Souloukou, chi è la nuovadellache vive per lo sport Leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business, Souloukou occuperà la terza carica più importante della società, stesso incarico ...

La Roma ha ufficializzato il nuovo Ceo e general manager, ed è per il club l’acquisto di un vero e proprio top manager del calcio internazionale. Si tratta di Lina Souloukou, una delle dirigenti più ...Le parole dell’ex presidente della Roma Questa mattina Rosella Sensi è intervenuta ai microfoni di Centro Suono Sport, all’interno della trasmissione “Te la do io Tokyo”, parlando del nuovo Ceo della ...