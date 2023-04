Roma - Feyenoord | tensione per l' arrivo degli ultras olandesi | ' Attesi in centinaia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? Ancora poche decine di biglietti disponibili nei Distinti nord ovest prima del sold out tutto… - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - romaforever_it : 'Ciao, ci siamo di nuovo': sfottò dei tifosi del Feyenoord da Piazza di Spagna. E Roma blindata...… - DlgDam : @AnsaRomaLazio Installe 10mila telecamere a Roma, non solo per i tifosi del Feyenoord! @Roma @gualtierieurope -

Bryan Cristante, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro ilBryan Cristante, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Penso che in questo momento ci sia una grande società dietro. Prima era un periodo di transizione, sono ...'Non so se può giocare dal primo minuto, decido domani'. Così l'allenatore dellaJosé Mourinho in merito alla presenza di Paulo Dybala dal 1 contro il, ritorno dei quarti di finale di Europa League. 'Voi avete visto quindici minuti di torello - aggiunge il tecnico ...E' alta l'attenzione della prefettura diper la partita Europa Leagueche si disputerà allo stadio Olimpico domani alle 21. Le misure di sicurezza per l'incontro sono state discusse questa mattina in prefettura anel corso di un comitato per l'...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - E' alta l'attenzione della prefettura di Roma per la partita Europa League Roma-Feyenoord che si disputerà allo stadio Olimpico domani alle 21. Le misure di sicurezza per l ...48, 61 n. 2), 479 e 640 commi 1 e 2 n.(1) del Codice Penale. Roma-Feyenoord, 1.500 agenti per il piano sicurezza: controlli potenziati in Centro e a Termini Ciro Immobile, la prima foto con le figlie ...