Roma-Feyenoord, Mourinho: “Noi difensivi? Eppure abbiamo preso 27 pali. Dybala non so se ce la fa” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Siamo una squadra difensiva e abbiamo 27 pali… E’ un po’ contraddittorio. Non voglio dire sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Quando ripartiamo con il Feyenoord avanti alla Roma vuol dire che dobbiamo segnare, i pali non mi creano preoccupazione ma il fatto che siamo capaci di creare”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del Feyenoord in Europa League: “Non importa se segneremo due o più gol al Feyenoord a inizio partita o alla fine, dobbiamo farlo e siamo fiduciosi con uno stadio che vuole giocare il match spingendoci e agitando bandiere e cantando cori. Noi lo sappiamo. Mi fido dei miei giocatori e del mio stadio”. Sulle condizioni di Dybala: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Siamo una squadra difensiva e27… E’ un po’ contraddittorio. Non voglio dire sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Quando ripartiamo con ilavanti allavuol dire che dobbiamo segnare, inon mi creano preoccupazione ma il fatto che siamo capaci di creare”. Lo ha detto l’allenatore della, José, in conferenza stampa alla vigilia delin Europa League: “Non importa se segneremo due o più gol ala inizio partita o alla fine, dobbiamo farlo e siamo fiduciosi con uno stadio che vuole giocare il match spingendoci e agitando bandiere e cantando cori. Noi lo sappiamo. Mi fido dei miei giocatori e del mio stadio”. Sulle condizioni di: ...

Roma, diretta Mourinho: segui la conferenza stampa e le parole LIVE ROMA - Sarà il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria a ospitare la conferenza stampa di presentazione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord , in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico (calcio d'inizio alle ore 21). I giallorossi, reduci dalla netta vittoria per 3 - 0 in Serie A contro l'Udinese, sono chiamati a ... Tifosi del Feyenoord in arrivo a Roma . Scatta il piano sicurezza per la Capitale Massima attenzione sul fronte dell'ordine pubblico a Roma in vista della partita di Europa League tra giallorossi e la squadra olandese del Feyenoord che si giocherà domani sera alle 21 all'Olimpico. Nonostante la decisione della Prefettura capitolina ... Calcio: Europa League, Roma missione 'remuntada' contro il Feyenoord Servirà la Roma vista all'Olimpico contro Salisburgo e Real Sociedad per centrare la terza semifinale europea consecutiva. Contro il Feyenoord, capace di sconfiggere i giallorossi 1 - 0 nell'andata giocata in ... - Sarà il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria a ospitare la conferenza stampa di presentazione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra, in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico (calcio d'inizio alle ore 21). I giallorossi, reduci dalla netta vittoria per 3 - 0 in Serie A contro l'Udinese, sono chiamati a ...Massima attenzione sul fronte dell'ordine pubblico ain vista della partita di Europa League tra giallorossi e la squadra olandese delche si giocherà domani sera alle 21 all'Olimpico. Nonostante la decisione della Prefettura capitolina ...Servirà lavista all'Olimpico contro Salisburgo e Real Sociedad per centrare la terza semifinale europea consecutiva. Contro il, capace di sconfiggere i giallorossi 1 - 0 nell'andata giocata in ... Roma, riecco Dybala: ci sarà contro il Feyenoord Fantacalcio ® Cristante, 'i Friedkin vogliono rendere la Roma un grande club' Tutto questo porta a una crescita societaria". Lo ha detto Bryan Cristante, centrocampista della Roma, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Feyenoord. Sulle ... Roma, riecco Dybala: ci sarà contro il Feyenoord Arrivano ottime notizie in casa Roma alla vigilia della sfida di Europa League con il Feyenoord. Dopo aver saltato la sfida di domenica sera con l'Udinese, Paulo Dybala è tornato ufficialmente a dispo ... Tutto questo porta a una crescita societaria". Lo ha detto Bryan Cristante, centrocampista della Roma, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Feyenoord. Sulle ...Arrivano ottime notizie in casa Roma alla vigilia della sfida di Europa League con il Feyenoord. Dopo aver saltato la sfida di domenica sera con l'Udinese, Paulo Dybala è tornato ufficialmente a dispo ...