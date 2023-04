Roma - Feyenoord | Mourinho e il dubbio Dybala

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Non so se può giocare dal primo minuto, decido domani". Così l'allenatore dellaJoséin merito alla presenza di Paulodal 1' contro il, ritorno dei quarti di finale di ...

E' alta l'attenzione della prefettura di Roma per la partita Europa League Roma-Feyenoord che si disputerà allo stadio Olimpico domani alle 21. Le misure di sicurezza per l'incontro sono state discusse questa mattina in prefettura a Roma nel corso di un comitato per l'ordine pubblico.

Oggi sarà il d-day, quello in cui le autorità avranno il polso reale di quanti tifosi olandesi prenderanno davvero la rotta per Roma e per l'Olimpico. A Napoli ieri sera erano meno di… Leggi ..."Dybala non so se può giocare dal primo minuto, oggi avete visto quindici minuti di torello. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore p ...