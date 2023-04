Roma - Feyenoord | incubo ultrà Gli hooligans olandesi in piazza di Spagna | ' Ciao | siamo qui di nuovo'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un affronto bello e buono verso la storia e la città di. I tifosi delhanno raggiunto la capitale in queste ore nonostante il divieto di trasferta e non fanno nulla per nasconderlo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? Ancora poche decine di biglietti disponibili nei Distinti nord ovest prima del sold out tutto… - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - forzaroma : Megaloudis (ag. Reynolds): 'C'è stato un contatto diretto tra la Roma e il Feyenoord' #ASRoma - LuceverdeRoma : ? #Roma Stadio Olimpico - Partita di #calcio ?? #20aprile Roma-Feyenoord ??alle 21 ?Da oggi #19aprile posizionate t… -

1 Arne Slot, tecnico del, alla vigilia del match contro laha rilasciato un'intervista a Voetbal International. Il tecnico si è soffermato sulla sfida di domani rispondendo anche alla provocazione lanciata da ...Un affronto bello e buono verso la storia e la città di. I tifosi delhanno raggiunto la capitale in queste ore nonostante il divieto di trasferta e non fanno nulla per nasconderlo. Una delle fanpage più seguite degli ultras della squadra ...Possibile arrivo qualche centinaio ultras (Foto Fotogramma) E' alta l'attenzione della prefettura diper la partita Europa Leagueche si disputerà allo stadio Olimpico domani alle 21. Le misure di sicurezza per l'incontro sono state discusse questa mattina in prefettura anel corso di un comitato per l'...

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo una squadra difensiva e abbiamo preso 27 pali, è un pò contraddittorio… Non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo essere più bravi ed efficienti nel metterla dentro, il palo n ...Un affronto bello e buono verso la storia e la città di Roma. I tifosi del Feyenoord hanno raggiunto la capitale in queste ore nonostante il divieto di trasferta e non fanno nulla ...