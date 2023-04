Roma-Feyenoord, avvistati in città alcuni tifosi olandesi. Sui social: “Ciao, siamo di nuovo qui” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Circa dodici tifosi olandesi sono stati avvistati e intercettati quest’oggi a Roma, dove domani sera si giocherà il quarto di finale di ritorno contro il Feyenoord. I supporter del club di Rotterdam, che nel 2015 devastarono Piazza di Spagna e danneggiarono la Barcaccia, sfidano dunque le autorità italiane che hanno proibito ai residenti in Olanda di acquistare biglietti per il settore ospiti, e provocano sui social: “Ciao, siamo di nuovo qui” e la foto dei monumenti simbolo della Capitale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Circa dodicisono statie intercettati quest’oggi a, dove domani sera si giocherà il quarto di finale di ritorno contro il. I supporter del club di Rotterdam, che nel 2015 devastarono Piazza di Spagna e danneggiarono la Barcaccia, sfidano dunque le autorità italiane che hanno proibito ai residenti in Olanda di acquistare biglietti per il settore ospiti, e provocano sui: “diqui” e la foto dei monumenti simbolo della Capitale. SportFace.

