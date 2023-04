Roma, donna di 70 anni trovata morta in casa: il cadavere era lì da giorni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi è stata trovata un’anziana senza vita all’interno del proprio appartamento. La donna abitava nei pressi della Basilica di San Pietro, in un locale dove la stessa persona sarebbe deceduta da tempo. Infatti, le forze dell’ordine intervenute hanno trovato la signora in un forte stato di decomposizione. Della presunta scomparsa della donna, sono stati i parenti più lontani ad accorgersene non sentendola da diversi mesi e vedendo come da giorni la stessa anziana non rispondesse più al proprio telefono. Anziana trovata morta nella propria casa di Roma: mistero sul decesso A trovarla sono stati gli agenti della Polizia Locale, che da giorni erano sulle tracce dell’anziana signora. Ad allarmarli, come detto, lontani parenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi è stataun’anziana senza vita all’interno del proprio appartamento. Laabitava nei pressi della Basilica di San Pietro, in un locale dove la stessa persona sarebbe deceduta da tempo. Infatti, le forze dell’ordine intervenute hanno trovato la signora in un forte stato di decomposizione. Della presunta scomparsa della, sono stati i parenti più lontani ad accorgersene non sentendola da diversi mesi e vedendo come dala stessa anziana non rispondesse più al proprio telefono. Anziananella propriadi: mistero sul decesso A trovarla sono stati gli agenti della Polizia Locale, che daerano sulle tracce dell’anziana signora. Ad allarmarli, come detto, lontani parenti della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : ?? ATTENZIONE ?? A Roma e dintorni è allarme per la ricomparsa della serial killer dei gatti NORMA AUTIERO La donna è… - Agenzia_Ansa : Figlio in ospedale, negato il legittimo impedimento ad un'avvocata. 'Lesa la dignità di legale e donna', stigmati… - CorriereCitta : Roma, donna di 70 anni trovata morta in casa: il cadavere era lì da giorni - biancoraffaele : Questo succede in #italia nel 2023. Una donna chiede 30 mila euro di mantenimento al mese ma ne ottiene solo 12.500. - fabriziocosimi1 : Austini: secondo me è gia stato scelto dalla roma, l'uomo che verrà scelto, l'uomo o la donna vedremo, più probabil… -