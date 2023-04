Roma, Cristante: «I Friedkin stanno facendo grandi cose e hanno preso un grande allenatore» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Feyenoord Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Penso che in questo momento ci sia una grande società dietro. Prima era un periodo di transizione, sono arrivato alla fine dell’era Pallotta e sono arrivati i Friendkin che stanno facendo grandi cose. hanno preso un grande allenatore e penso l’insieme delle cose, porti a questa crescita societaria. Segreto? Ci sono un po’ di ragazzi che sono riusciti a giocare a Roma per un po’ di anni consecutivi e più giochi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bryan, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Feyenoord Bryan, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Penso che in questo momento ci sia unasocietà dietro. Prima era un periodo di transizione, sono arrivato alla fine dell’era Pallotta e sono arrivati i Friendkin cheune penso l’insieme delle, porti a questa crescita societaria. Segreto? Ci sono un po’ di ragazzi che sono riusciti a giocare aper un po’ di anni consecutivi e più giochi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Sarahhhh030 : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - GilardiNad : RT @AndreaPecchia1: 'C’è un Bryan #Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri cento di giocatori così perché anche se non è nato a… - Ggiangio : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - AndreaPecchia1 : 'C’è un Bryan #Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri cento di giocatori così perché anche se non è na… -