Roma | Cristante | “Domani pronto per giocare”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo l’1-0 dell’andata, ladi Mourinho prepara la gara di ritorno con il Feyenoord. La vincente approderà in semifinale di Europa League.: le parole diNonostante il risultato, all’andata è stata una buona prestazione. Si riparte da questa consapevolezza? “Sì, abbiamo fatto un’ottima partita anche se il risultato è negativo. Sappiamo di dover continuare su quella strada, facendo ancora meglio per portare a casa la partita”. Ogni anno sembra che devi scivolare nelle gerarchie e invece giochi piu di tutti. Perché sei insostituibile? “Vado forte, do il meglio che posso dare sempre. Se piaccio all’allenatore mi fanno”. Come sai dopo la botta? “Bene bene,sono” Cosa è cambiato nella ...

