Roma, cocaina in cambio di un gratta e vinci: 44enne ‘beccata’ dagli agenti in borghese (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non conoscono sosta le attività della Polizia di Stato volte a contrastare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni che ha scambiato una dose di cocaina con un gratta e vinci vincente. L’illecito baratto non è passato inosservato e gli agenti l’hanno subito bloccata e poi arrestata. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Custodiva cocaina e hashish in un trolley nascosto in un sottoscala: arrestato 26enne L’illecito “baratto” e l’arresto della 44enne I fatti sono avvenuti presso un comprensorio in viale di Tor Marancia e la successiva perquisizione nell’appartamento della 44enne ha permesso alla polizia di rinvenire altre dosi di cocaina e hashish. Ma facciamo un piccolo passo indietro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non conoscono sosta le attività della Polizia di Stato volte a contrastare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni che ha scambiato una dose dicon unvincente. L’illecito baratto non è passato inosservato e glil’hanno subito bloccata e poi arrestata. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Custodivae hashish in un trolley nascosto in un sottoscala: arrestato 26enne L’illecito “baratto” e l’arresto dellaI fatti sono avvenuti presso un comprensorio in viale di Tor Marancia e la successiva perquisizione nell’appartamento dellaha permesso alla polizia di rinvenire altre dosi die hashish. Ma facciamo un piccolo passo indietro. ...

