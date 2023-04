Roma | “baratta” cocaina con un gratta e vinci | arrestata

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 aprile 2023)– Avrebbe scambiato una dose dicon unvincente per la somma di 20 euro. Non si sarebbe però accorta di essere stata seguita dagli agenti di Polizia in borghese del commissariato Esposizione che, appena intuito di essere di fronte ad un “baratto” illecito, hanno subito bloccato la donna, ponendola in arresto. Il fatto sarebbe avvenuto a, presso un comprensorio in viale di Tor Marancia e successivamente, nell’appartamento della sospettata, sono state trovate altre dosi die hashish. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre ...