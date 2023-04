Roma, area cantiere occupata abusivamente: sgomberata dalla Polizia Locale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nonostante appartenesse a Roma Capitale, il terreno era occupato abusivamente e impediva il proseguo di importanti opere di urbanizzazione in corso. Pertanto, questa mattina le forze dell’ordine hanno provveduto a sgomberare l’area così da destinarla alla realizzazione di nuove infrastrutture preziose per i cittadini. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Lo sgombero dell’area cantiere occupato abusivamente Le operazioni alle quali ha preso parte la Polizia di Roma Capitale – Gruppi Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) e GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), coadiuvati dai Gruppi territoriali I e IV – si sono svolte in zona Tiburtina e precisamente, l’area cantiere in questione si trovava tra tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nonostante appartenesse aCapitale, il terreno era occupatoe impediva il proseguo di importanti opere di urbanizzazione in corso. Pertanto, questa mattina le forze dell’ordine hanno provveduto a sgomberare l’così da destinarla alla realizzazione di nuove infrastrutture preziose per i cittadini. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Lo sgombero dell’occupatoLe operazioni alle quali ha preso parte ladiCapitale – Gruppi Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) e GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), coadiuvati dai Gruppi territoriali I e IV – si sono svolte in zona Tiburtina e precisamente, l’in questione si trovava tra tra ...

