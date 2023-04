Roma, 80enne va a trovare il marito ricoverato e si lancia dal 10° piano del Gemelli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tragedia questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli di Roma: è qui che una donna siciliana, classe 1943, ha deciso di togliersi la vita. E lo ha fatto, in preda alla disperazione, lanciandosi di sotto, precipitando nel vuoto dal decimo piano dell’ospedale di via della Pineta Sacchetti. Suicidio oggi al Policlinico Gemelli di Roma La tragedia questa mattina, intorno alle 7.30. Stando a una primissima ricostruzione pare che la donna si trovasse in ospedale e stesse al fianco del marito, ricoverato al Policlinico Gemelli. Poi la decisione di farla finita, di lanciarsi di sotto, dal decimo piano dell’ospedale. L’80enne non ha lasciato nessun biglietto di addio ed è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tragedia questa mattina a, al Policlinicodi: è qui che una donna siciliana, classe 1943, ha deciso di togliersi la vita. E lo ha fatto, in preda alla disperazione,ndosi di sotto, precipitando nel vuoto dal decimodell’ospedale di via della Pineta Sacchetti. Suicidio oggi al PoliclinicodiLa tragedia questa mattina, intorno alle 7.30. Stando a una primissima ricostruzione pare che la donna si trovasse in ospedale e stesse al fianco delal Policlinico. Poi la decisione di farla finita, dirsi di sotto, dal decimodell’ospedale. L’non ha lasciato nessun biglietto di addio ed è ...

