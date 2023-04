Roma 70enne lui | 59enne lei avevano in casa un borsone con 50Kg di marijuana e 6 di hashish Arrestati dai Carabinieri In manette altre tre persone

Il figlio di Zorzino è stato invitato a. A marzo Zorzino si trovava sull'argine del Gorzone quando ha visto un uomo in difficoltà. Era ,suo compaesano, finito nel fiume con l'auto. Il ......preghiera su questa Madonna acquistata sette anni fa a Medjugorje e che si trova alle porte di... Ilinsiste molto sull'aspetto demoniaco della donna. Lo avrebbe scoperto analizzando i ...L'uomo,, era l'unico imputato per quella strage e la sua morte chiude il processo penale. ... Nella foto, il sinistro avvenuto poco prima delle 8 di sabato mattina nel centro di, in ...

Auguri Sara Simeoni: compie 70 anni il mito del salto in alto Sky Sport

Atleta del secolo, ebbene sì…Sara Simeoni, è anche questo, prima donna del centenario. Non è solo l’oro di Mosca, seconda donna della nostra storia 44 anni dopo Ondina Valla, e gli argenti olimpici di ...Il processo per l’omicidio di Nadia Bergamini ha subito un colpo di scena: il padre dell’imputato, Antonino Zappalà, ha testimoniato ...