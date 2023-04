(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal 28 maggio all’11 giugno ilsarà la Stella Polare del tennis mondiale. Sulla terra rossa di Parigi si ci giocherà il secondo titolo Slam della stagione e le attese non mancano. Tutte le top-10 sono presenti neldelprincipale. Come è ovvio, spicca la presenza della n.1 del mondo, Iga Swiatek, grande favorita della vigilia e campionessa in carica, ricordando il dominio dell’ultima edizione. La polacca va a caccia della terza affermazione in carriera sul rosso parigino. Vedremo se ci riuscirà. In casa Italia, sono sei le azzurre attualmente presenti nel main draw. Si tratta di(numero 20), ottava top 20 italiana da quando esiste il ranking WTA computerizzato, Camila Giorgi (43), Elisabetta Cocciaretto (51), Jasmine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Roland Garros 2023, l’entry-list del tabellone femminile: Martina Trevisan, riferimento italiano - - mariobianchi18 : Il #19aprile 1987 è nata #MariaSharapova. Tra le più forti tenniste di sempre. Origini bielorusse: genitori emigrat… - paoloblasi_urk : RT @MatteoMatteiAP: #Esports | Ultima Open Qualifiers de #RolandGarros eSeries, il più grande evento di #eTennis al mondo. In palio un post… - MatteoMatteiAP : #Esports | Ultima Open Qualifiers de #RolandGarros eSeries, il più grande evento di #eTennis al mondo. In palio un… - JeanneMReinhart : RT @Ile2S: Jean René Lacoste era un grande tennista, vincitore di tre Roland Garros. Non sarà questo a renderlo famoso ma la sua carriera… -

Rafael Nadal non è ancora pronto. Il 36enne spagnolo sta faticando a ritrovare la forma fisica e la sua stagione è decisamente in salita. Nadal, preoccupazione per come arriverà al. Nadal, tanti forfait: saltato anche Barcellona . Nadal in difficoltà, anche Djokovic non sta al meglio . Nadal, preoccupazione per come arriverà al. "E' una situazione ...Non ne parliamo tutti i giorni, ma ilsarà un obiettivo per lui. Anche Wimbledon è un obiettivo perché vuole giocare bene sull'erba e lo penso anch'io. E quando arriveremo agli US Open ...A questo punto non so se andrà al, specialmente perché c'è la stagione su erba alle porte". In chiusura la voce di Eurosport lancia un appello: "Un'invito: noi parliamo sempre di Sinner,...

Carlos Alcaraz riparte con una vittoria dall’Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo, numero uno del seeding, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, ha battuto il portoghese Nuno Borges in due comodi set ...Il maiorchino, 36 anni, non è ancora al top e rischia di arrivare all'Open di Francia senza tornei alle spalle. Non al meglio neanche l'altro asso Djokovic.