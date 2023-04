Roger Waters in diretta al cinema con This is not a drill il 25 maggio in collegamento da Praga (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roger Waters in diretta al cinema con il concerto This is not a drill, un evento cinematografico mondiale in diretta da Praga il 25 maggio. Roger Waters ha annunciato una speciale diretta dal vivo del suo spettacolo This Is Not A drill dalla O2 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca, il prossimo 25 maggio. L'evento live sarà distribuito in tutto il mondo in oltre 1.500 cinema in più di 50 paesi in collaborazione con Sony Music Entertainment. I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 16 di martedì 25 aprile 2023 su ThisIsNotAdrillFilm.com e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023)inalcon il concertois not a, un eventotografico mondiale indail 25ha annunciato una specialedal vivo del suo spettacoloIs Not Adalla O2 Arena di, nella Repubblica Ceca, il prossimo 25. L'evento live sarà distribuito in tutto il mondo in oltre 1.500in più di 50 paesi in collaborazione con Sony Music Entertainment. I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 16 di martedì 25 aprile 2023 suIsNotAFilm.com e ...

