Roger Waters in concerto a Praga e diretta al cinema | data | biglietti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 25 maggio sarà dal vivo con il suo spettacolo “This Is Not A Drill” dalla O2 Arena diche si potrà seguire anche in oltre 1500ha annunciato una specialedal vivo del suo spettacolo “This Is Not A Drill” dalla O2 Arena di, nella Repubblica Ceca, il prossimo 25 maggio. L’evento live sarà distribuito in tutto il mondo in oltre 1.500in più di 50 paesi in collaborazione con Sony Music Entertainment. Isaranno in prevendita a partire dalle ore 16 di martedì 25 aprile 2023 su ThisIsNotADrillFilm.com e nexodigital.it. Per una sola notte,, membro fondatore e forza creativa degli anni d’oro dei Pink Floyd, presenta neidi tutto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 21lettere : @Rafols46968519 @sfnnicita sarà parente di Roger Waters - giuliaceccon : VENDO 2 biglietti per ROGER WATERS a Bologna venerdì 21 aprile. settore numerato 1, 200€ per entrambi… - cinquewit : EVENTO LIVE Roger Waters in diretta al cinema con 'This is not a drill', evento mondiale da Praga MILANO - Roger Wa… - gpoglio : Che cosa c'è di troppo nel meraviglioso concerto di Roger Waters - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Roger Waters in diretta al cinema, la tappa di Praga di This Is Not A Drill sarà trasmessa nelle… -

ha annunciato una speciale diretta dal vivo del suo spettacolo This Is Not A Drill dalla O2 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca, il prossimo 25 maggio. L'evento live sarà distribuito in ...è un genio . Quello che ha composto e suonato nei dischi dei Pink Floyd e nei suoi album solisti è una delle massime espressione della musica contemporanea. Punto. Detto questo il This is ...- This Is Not a Drill - Un film di Sean Evans.in concerto.. Concerto, USA, ...

Roger Waters in diretta al cinema Radiofreccia

Roger Waters in diretta al cinema con il concerto This is not a drill, un evento cinematografico mondiale in diretta da Praga il 25 maggio.Dopo lo straordinario successo dei precedenti eventi al cinema che hanno raccolto centinaia di migliaia di fan nelle sale di tutto il mondo Roger Waters torna al cinema. Apertura prevendite a partire ...