Rocco Schiavone 6 ci sarà? Anticipazioni sesta stagione

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ultima puntata disu Rai 2 e sono già in tantissimi a chiedersi se in cantiere ci sia o meno già una nuovain lavorazione. Del resto il Vicequestore interpretato dal bravissimo Marco Giallini, dal carattere rude, talvolta dai metodi ‘forti’ ma con uno spiccato senso di giustizia, ha fatto breccia – ma non lo scopriamo di certo adesso – nel cuore dei telespettatori. Gli ascolti di questo quinto capitolo sono stati in linea con le aspettative e dunque è più che lecito chiedersi se la Rai continuerà ad investire sulla fiction. Ecco cosa sappiamo in merito. Cosa è successo nell’ultima puntata di5 Intanto mercoledì 19 aprile 2023 è andata in onda l’ultima puntata di questa. In tv è stato trasmesso l’episodio dal titolo “Vecchie conoscenze“ ...