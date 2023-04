Rocco Schiavone 5 terza puntata: trama e anticipazioni 19 aprile 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rocco Schiavone 5 terza puntata. Mercoledì 19 aprile 2023 torna su Rai 2 la fiction con protagonista Marco Giallini con la quarta stagione. Di seguito trama e anticipazioni dell’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rocco Schiavone 5 terza puntata. Ora che Rocco e Sebastiano sono tornati in contatto, il vicequestore decide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma Baiocchi contatta il PM Baldi: vuole incontrarlo, sostenendo di essere in possesso di documenti scottanti. Rocco accetta di andare all’incontro assieme a Baldi, ma le cose non vanno come previsto e i due devono unire le forze ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023). Mercoledì 19torna su Rai 2 la fiction con protagonista Marco Giallini con la quarta stagione. Di seguitodell’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING. Ora chee Sebastiano sono tornati in contatto, il vicequestore decide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma Baiocchi contatta il PM Baldi: vuole incontrarlo, sostenendo di essere in possesso di documenti scottanti.accetta di andare all’incontro assieme a Baldi, ma le cose non vanno come previsto e i due devono unire le forze ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angela_akz : Stasera mi devo perdere la super puntata di Atlantide perché non posso mancare l'appuntamento con Rocco Schiavone - franci_augus : @OssiaLaura Salvo Montalbano e Rocco Schiavone. Per il resto hai ragione. - pilone58 : @Ales_1981 Rocco Schiavone docet ?? - SerieTvserie : Rocco Schiavone 5 su Rai 2: cast, ultima puntata, location e come vedere la quinta stagione - panorama_it : Stasera il finale della serie con Marco Giallini, tratta dai libri di Antonio Manzini. Il vicequestore di Aosta è a… -