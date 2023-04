Rocco Schiavone 5 su Rai 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodi mercoledì 19 aprile 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo appuntamento con Rocco Schiavone, il vicequestore più “ruvido” della tv interpretato dal bravissimo Marco Giallini. Questa sera, mercoledì 19 aprile 2023, andrà in onda una nuova puntata: ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni. Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Marco Giallini Questa quinta stagione si sta rivelando altamente introspettiva e ci sta mostrando lati sempre più intimi del vicequestore Rocco Schiavone. Un Rocco in versione più dark e ancor più isolato all’interno della propria narrazione per le tante situazioni che stiamo vedendo in tv. Ad ogni modo, tornando alla trama, prima di vedere cosa accadrà nel prossimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo appuntamento con, il vicequestore più “ruvido” della tv interpretato dal bravissimo Marco Giallini. Questa sera,19, andrà in onda una nuova: ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le. Cosa è successo nell’della fiction con Marco Giallini Questa quinta stagione si sta rivelando altamente introspettiva e ci sta mostrando lati sempre più intimi del vicequestore. Unin versione più dark e ancor più isolato all’interno della propria narrazione per le tante situazioni che stiamo vedendo in tv. Ad ogni modo, tornando alla, prima di vedere cosa accadrà nel prossimo ...

