Rocco Schiavone 5 | le anticipazioni trama e cast della quarta e ultima puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) , 19 aprile Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi5, la quinta stagionefortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellafiction, dal titolo “Vecchie Conoscenze”, ora chee Sebastiano sono tornati in contatto, il vicequestore decide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma Baiocchi ...