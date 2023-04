Rocco Schiavone 5 | le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche se con un rene in meno e qualche problema in più che ha rischiato di far traballare la sua proverbiale capacità investigativa,non ha sbagliato un colpo, portando a segno tutte le indagini. Ma proprio nel gran finale le cose si complicano e una vicenda nella quale incappa rischia di coinvolgere le alte sfere dello Stato e forse persino i Servizi Segreti. Comincia così ladi5, la serie di Rai2 con Marco Giallini, Miriam Dalmazio e Valeria Solarino, tratta dai libri di Antonio Manzini, il quale sta già lavorando alle quattro nuove puntate che comporranno la sesta stagione. In attesa di saperne di più, ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda mercoledì 19 aprile....