Roberto Cacciapaglia | “Un computer sa dire ti amo?”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo solo a Ludovico Einaudi tra i pianisti e compositori italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo,torna dal vivo nei più esclusivi teatri del nostro Paese per presentare il nuovo album “Invisible Rainbows” Maestro, qual è il concept di questo suo lavoro? L’arcobaleno è simbolo di luce, trasparenza e purezza; lo vedisempre dopo una tempesta. Tra disastri ecologici e guerre, stivivendo un momento particolarmente oscuro ma mi piace pensare che la luce e la bellezza, prima o poi, arrivano sempre. E possitrovarle anche dentro di noi: perché quegli arcobaleni invisibili che ci portidentro sono sicuramente altrettanto belli di quelli che possiosservare in cielo. La storia della musica si scrive spesso ...

L'album si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Giusto Pio, Francesco Messina e(agli arrangiamenti). Tra le curiosità, una canzone, L'oracolo di Delfi, porta la firma ...ha un legame speciale con i luoghi. Racconta dell'isola di Vulcano, di Botany Bay in Inghilterra, del cimitero di Venezia, di una grotta in Persia dove chiunque entrasse piangeva.

