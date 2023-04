Rivelate le cause della morte di Aaron Carter | il cantante 34enne | fratello di Nick

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Rivelata la causa didel, teen idol statunitense edidei Backstreet Boys. Ilsi è spento il 5 novembre 2022, e i medici legalicontea di Los Angeles classificano il decesso comeaccidentale provocata dall’assunzione di Xanax e dall’inalazione di difluoretano. Il mix di sostanze si è rivelato letale per il musicista che, non riprendendosi dall’effetto dei sedativi, è annegato nella vasca da bagnosua abitazione a Lancaster, in California. Vi raccomandiamo... Morto: il rapper trovato senza vita in casa Il ...