Rita Ora annuncia l'album 'You & I': «Il mio diario degli ultimi anni» (Di mercoledì 19 aprile 2023) La cantautrice Rita Ora (acclamata dalla critica con oltre 10 miliardi di stream) annuncia il suo atteso terzo album You & I (in uscita il 14 luglio con BMG con cui l'artista ha firmato una partnership). «Questo album significa davvero molto per me. – dice Rita – È come il mio diario degli ultimi anni, è il mio suono e sembra così vero per me e per chi sono oggi». You & I dimostra di essere il progetto più diaristico dell'artista, che ha co-scritto ogni traccia dell'album. Lavorando con il produttore esecutivo Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), Rita ha creato un album concettualmente intrecciato per indicare i diversi capitoli della sua relazione d'amore.

