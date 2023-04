Rione Sanità | scoperta una camera funeraria del IV sec a C grazie a una radiografia muonica

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Unasotterranea a circa 10 metri sotto l’attuale livello stradale. E’ lafatta nela Napoli dal team di ricerca dell’Università Federico II e dell’Infn, in collaborazione con l’Università giapponese di Nagoya. La, che risale alla Neapolis costruita dai Greci tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., è stata individuata con unadel sottosuolo, che sfrutta tecnologie sviluppate negli esperimenti di fisica delle particelle al Cern e nei laboratori nazionali del Gran Sasso. I ricercatori hanno utilizzato laper ispezionare la presenza di possibili cavità nel sottosuolo del...

Scoperta una camera funeraria sotterranea a circa 10 metri sotto l'attuale livello stradale. La scoperta fatta nela Napoli dal team di ricerca dell' università Federico II e dell' Infn , in collaborazione con l'università giapponese di Nagoya . La camera funeraria, che risale alla Neapolis costruita ...E così non stupisce ma lascia comunque ammirati la scoperta di una camera funeraria sotterranea a circa 10 metri sotto l'attuale livello stradale nela Napoli dal team di ricerca dell'...Risale alla Neapolis costruita dai Greci tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a. C., individuata con una radiografia ...