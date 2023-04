Rinnovo Leao | Pellegatti | “Il Milan lo vuole a tutti i costi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Leao a Sky sul rinnovo: “Sono molto contento di essere qua. Come ho già detto prima il #Milan è casa mia. Ho ancor… - DiMarzio : #UCL | #Milan, #Leao: 'Rinnovo? Sono contento di essere qua, è un orgoglio difendere questa maglia. L'anno scorso h… - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Leao sul rinnovo di contratto - Edoaaaaaaa : @theMilanZone_ @NicoSchira Maignan scadenza 2026 e va rinnovato, ma bisogna iniziare anche a pensare oltre chiarame… - Milannews24_com : Le ultime sul rinnovo di #Leao -

La sfida con il Napoli in Champions ha detto - anzi confermato - tante cose per quanto riguarda il Milan. Che Pioli, innanzitutto, è un allenatore di valore e di buon senso, capace di fiutare l'aria e ..., dopo la gara giocata al Maradona e la festa rossonera, il portoghese è atteso dalla firma sul nuovo contratto Il Milan in semifinale di Champions ci va soprattutto grazie a Rafael. ...Il Milan è tra le prime quattro d'Europa. I l Diavolo ha eliminato il Napoli grazie ad un super Rafael. Ora ildel portoghese è più vicino. Milan,decisivo nella doppia sfida con il Napoli . Milan: più soldi dalla Champions, più soldi per. Milan,pare deciso a restare ...

Leao: “La verità sul rinnovo: voglio restare e stiamo parlando, ma altre cose da sistemare” SOS Fanta

Milan, Giroud firma il rinnovo sino al 2024: guadagnerà 3,5 milioni di euro. Nell'accordo, presente un'opzione anche per il 2025 ...L'attaccante francese decisivo in Champions League. Sua la rete di ieri sera contro il Napoli, partita poi finita 1-1. Adesso si attende la firma sul ...