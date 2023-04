Rinnovo Leao | dopo la festa al Maradona la firma | a che punto siamo

(Di mercoledì 19 aprile 2023)la gara giocata ale larossonera, il portoghese è atteso dallasul nuovo contratto Il Milan in semifinale di Champions ci va soprattutto grazie a Rafael. Gli elogi, il giorno, si sprecano per il portoghese, ormai sempre più un intoccabile della rosa rossonera. In questi ultimi giorni di aprile, si proverà a strappare al portoghese laper ildel contratto, con la dirigenza pronta a dargli così un ulteriore segnale di vicinanza, oltre alle parole che hanno seguito il match. A riportarlo è l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Leao a Sky sul rinnovo: “Sono molto contento di essere qua. Come ho già detto prima il #Milan è casa mia. Ho ancor… - DiMarzio : #UCL | #Milan, #Leao: 'Rinnovo? Sono contento di essere qua, è un orgoglio difendere questa maglia. L'anno scorso h… - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Leao sul rinnovo di contratto - CalcioNews24 : #Milan, a che punto è il rinnovo di #Leao - Leaonismo : RT @jackpoolista: Poi mi raccomando Quando si parlerà del rinnovo di Leao nei periodi negativi, pensate alla giocata di ieri sera, nelle g… -

... capitalizzando al massimo una giocata straordinaria di. Un gol (il 13esimo in questa stagione ... ECCO IL- La lunga attesa sta per terminare: nel pomeriggio Giroud sarà in sede al Milan ...I n circa 200 sostenitori di fede partenopea, dopo aver atteso l'uscita del Milan al di fuori dell'Hotel Vesuvio, hanno preso d'assalto il pullman rossonero , accompagnando i giocatori -in ..., in seguito, ha parlato della spinosa questioneanche a 'Sky Sport': 'Il Milan è casa mia e io ho ancora un anno di contratto. Se voglio restare Sì. Ci sono ancora delle cose da ...

Una notte di sogni prima della favola a lieto fine Il punto sul rinnovo di Leao con il Milan TUTTO mercato WEB

L'uomo dei gol importanti si è confermato anche allo Stadio Diego Armando Maradona. Olivier Giroud ha segnato il gol più pesante della stagione del Milan, capitalizzando al massimo una giocata straord ...Rafael Leao è stato il grande protagonista – con un assist – della qualificazione del Milan alla semifinale di Champions League. Queste le sue parole, a Sky, dopo la partita fra campo e rinnovo.