Rigore Giroud in Napoli-Milan | cosa dice realmente il regolamento IFAB | andava ripetuto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Fa ancora discutere ildiin, calciato male dal francese e neutralizzato da Meret, ma col dubbio che questo andasseper invasione preventiva da parte di Juan Jesus, che si fionda sul pallone respinto e lo manda lontano. Dubbio che a un’attenta analisi dele delle disposizioni successive dell’diventa una certezza assoluta, anche se diversi opinionisti ed ex arbitri televisivi si sono subito affrettati a bollare come corretta la decisione di non ripetere il tiro dagli undici metri, appellandosi alla posizione di una gamba del difensore azzurro che, pur essendo dentro l’area prima del momento in cui il pallone è stato colpito dal bomber francese, non poggiava sul terreno. Una regola che però non esiste. Il ...