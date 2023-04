Rifiuti Roma – De Gregorio (Azione): “Il termovalorizzatore fa saltare il matrimonio tra il Pd ed il M5s (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Poco meno di un mese fa l’abbraccio tra Conte e Schlein alla manifestAzione antifascista di Firenze sembrava prospettare l’inizio di una possibile unione tra Pd e cinque stelle. Oggi è chiaro a tutti che il matrimonio tra le due forze politiche è finito già prima di cominciare. E’ chiaro che domani, in aula, il pd voterà “no” all’ordine del giorno con cui il movimento 5stelle tenta di affossare la realizzAzione del termovalorizzatore di Roma. Mi aspetto, dunque, che l’opera, si faccia, sempre che non arrivi qualche altro “sgambetto interno”. Del resto le premesse ci sono tutte: mentre la Schlein dichiara di aver “ereditato la decisione” sul termovalorizzatore, l’Alleanza Verdi-Sinistra, maggioranza a sostegno di Gualtieri in Campidoglio, con un altro odg tenta di far defenestrare il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Poco meno di un mese fa l’abbraccio tra Conte e Schlein alla manifestantifascista di Firenze sembrava prospettare l’inizio di una possibile unione tra Pd e cinque stelle. Oggi è chiaro a tutti che iltra le due forze politiche è finito già prima di cominciare. E’ chiaro che domani, in aula, il pd voterà “no” all’ordine del giorno con cui il movimento 5stelle tenta di affossare la realizzdeldi. Mi aspetto, dunque, che l’opera, si faccia, sempre che non arrivi qualche altro “sgambetto interno”. Del resto le premesse ci sono tutte: mentre la Schlein dichiara di aver “ereditato la decisione” sul, l’Alleanza Verdi-Sinistra, maggioranza a sostegno di Gualtieri in Campidoglio, con un altro odg tenta di far defenestrare il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Bene @ellyesse su chiusura ciclo rifiuti: il nostro Piano punta su riduzione, riciclo e riuso. #Roma è all'avanguar… - MarcoFattorini : Conte sfida il Pd per bloccare il termovalorizzatore a Roma, dove il M5s ha governato senza risolvere il problema r… - giubileif : Ennesima giravolta del Pd sul termovalorizzatore a Roma. Dopo che Gualtieri ha dato il via libera a un’opera necess… - GramsciAG : RT @_Brick_Block_: #EllySchlein in conferenza stampa: sul #termovalorizzatore di Roma scelta già fatta,e preannuncia il voto contrario alla… - fausto_cag : Le bugie di Gualtieri: Roma può anche ridurre i rifiuti ma inceneritore di 600 mila tonnellate di rifiuti bruciati… -