Rifiuti | Boschi a Schlein | ' termovalorizzatore frutto norma ad hoc voluta da Pd'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Schlein dimentica che il termovalorizzatore di Roma non fu solo una scelta dell'amministrazione capitolina perché un anno fa il Pd chiese una norma ad hoc per dare poteri straordinari a Gualtieri. Quel decreto d'urgenza, che noi abbiamo sostenuto, è stato l'inizio di una crisi di governo che ha portato alla caduta del governo Draghi". Così Maria Elena Boschi a Zapping su Radio Rai1.

